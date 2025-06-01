Kadıköy'de Elektronik Cihaz Dükkanında Yangın

Kadıköy'de Elektronik Cihaz Dükkanında Yangın
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İstanbul Kadıköy'de bir elektronik cihaz dükkanında meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kadıköy'de elektronik cihaz dükkanında yangın

İSTANBUL - Kadıköy'de elektronik cihaz satan bir dükkanda yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Olay 22.00 sıralarında Kadıköy Osmanağa Mahallesi Nüzhet Efendi Sokakta bulunan bir elektronik cihaz dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz dükkanda bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürülürken ekipler tedbir amaçlı olarak soğutma çalışmaları yaptı.

Yangının çıkış nedeni ile inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET EMİN ŞENTÜRK - 3.Sayfa
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