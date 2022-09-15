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Kadıköy'de drone destekli denetimde sürücülere ceza yağdı

3. Sayfa Haberleri

Kadıköy'de drone destekli denetimde sürücülere ceza yağdıİSTANBUL Kadıköy'de Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dron ile trafik denetimi gerçekleştirildi.

Kadıköy'de drone destekli denetimde sürücülere ceza yağdı

İSTANBUL Kadıköy'de Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dron ile trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde kurallara uymayan sürücüler dron ile tek tek tespit edilerek ceza yazıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekiplerince, Kadıköy Bağdat Caddesi üzerinde gerçekleştirilen havadan dron destekli denetimlerde, kurallara uymayan sürücüler tespit edilerek uygulama noktasına getirildi. Denetimlerde sürücülerin belgeleri kontrol edilirken, kurallara uymayan sürücülere para cezası kesildi. Dron ile yapılan denetimde 3 sürücüye emniyet kemeri takmadığı gerekçesiyle toplam 588 TL, 1 motorsiklet sürücüsüne kask takmadığı için 196 TL 2 araç sürücüsünede muayenesiz araç kullandığı için toplamda 854 TL para cezası kesildi.

Araç kullandığı esnada kemer takmadığı için ceza yiyen Ali Haydar Özgür, " Emniyet kemeri şu zamanda önemli tabi. Ben 200 metre ötede işim olduğu için takmadım ve vazoyu yedim. Sık sık denetimlerin olması ve yaptırımların uygulamalarına lazım. Halkımızı düşündükleri için yapılması gerekiyor, çok teşekkür ediyorum" dedi.

Öte yandan, gerçekleştirilen denetimin gün boyu devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ömer Karaoğlu - 3. Sayfa

Trafik Şube Müdürlüğü Kadıköy 3. Sayfa Haberler

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