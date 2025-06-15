Kadıköy'de Denizde Boğulan Genç Hayatını Kaybetti
22 yaşındaki Uğurcan Ceyhaner, Bostancı sahilinde denize girdikten sonra kayboldu. Yapılan arama çalışmaları sonucu gencin cansız bedenine ulaşıldı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kadıköy'de denize giren bir genç boğuldu.
Bostancı sahilinde denize giren 22 yaşındaki Uğurcan Ceyhaner bir süre sonra gözden kayboldu. Yaklaşık 3 saattir Ceyhaner'den haber alınamaması üzerine durum ekiplere bildirildi. Olay yerine polis, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı arama çalışmaları sonucu gencin cansız bedenine ulaşıldı. Ceyhaner'in cenazesi, hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa