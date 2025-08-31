Kadıköy'de Bir Apartmanda Yangın: Zarar Görmeyen Türk Bayrağı Dikkat Çekti

Kadıköy'de Bir Apartmanda Yangın: Zarar Görmeyen Türk Bayrağı Dikkat Çekti
Kadıköy Göztepe Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmanın en üst katında çıkan yangında ölü veya yaralı olmadı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, Türk bayrağı alevlerden zarar görmedi.

Kadıköy'de 4 katlı apartmanın en üst katında yangın çıktı. Yaşanan olayda ölen veya yaralanan olmazken, yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Balkondaki Türk bayrağının ise alevlerden zarar görmediği görüldü.

Yangın, 08.30 sıralarında Göztepe Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1 kişinin yaşadığı daire içerisinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm eve sirayet etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri cadde üzerinde emniyet alırken, itfaiye ekipleri yanan daireye içeriden ve dışarıdan müdahale ederek söndürdü. Yanan daire kullanılamaz hale geldi. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

Yangında tamamen yanan dairede asılı bulunan Türk bayrağı ise alevlerden etkilenmedi. - İSTANBUL

