Kadıköy'de virajı alamayan sürücü, takla atıp elektrik direğini devirdi

Kadıköy Suadiye'de virajı alamayan sürücünün Audi marka otomobili takla attı ve elektrik direğini devirdi. Olayda sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kadıköy Suadiye'de meydana gelen kazada, virajı alamayan sürücü Audi marka otomobili ile takla atarak elektrik direğini devirdi. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kadıköy Suadiye Mahallesi Çetin Emeç Bulvarı'nda sabah 05.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, Audi marka 34 CTB 226 plakalı otomobilin sürücüsü R.G. virajı alamayarak kontrolden çıktı. Savrulan araç önce takla attı, ardından yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü R.G., olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarıldı. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralı sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

