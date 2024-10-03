Üye Girişi
Haberler

Kadıköy'de Apartman Dairesinde Patlama: 1 Yaralı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadıköy'de bir apartman dairesinde meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı. Patlama sonrası çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olay, öğle saatlerinde Osmanağa Mahallesi'nde gerçekleşti.

Kadıköy'de apartman dairesinde patlama: 1 yaralı

İSTANBUL - Kadıköy'de bir daire içerisinde patlama meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangında daire içerisinde bulunan bir kişi yaralandı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken yaralı vatandaş hastaneye kaldırıldı. Patlama olan bina havadan görüntülendi.

Olay, saat 10.30 sıralarında Kadıköy Osmanağa Mahallesi Misak-ı Milli Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle 4 katlı binanın en üst katında patlama meydana geldi. Patlamanın şiddeti ile birlikte dairede yangın çıktı. Çıkan yangında o esnada evde bulunan daire sahibi A.Ö. yaralandı. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri sokak üzerinde güvenlik önlem alırken itfaiye ekipleri ise çıkan yangına müdahale etti. Olayda yaralanan vatandaş hastaneye kaldırıldı. Ekipler yangının çıkış nedeniyle ilişkin çalışma başlattı. Patlamanın yaşandığı daire havadan görüntülendi.

"Kıl payı kurtuldum"

Mahalle esnafı Ayhan Köse, "Ben dükkandan çıktıktan 2 dakika sonra patlama oldu. Kıl payı kurtuldum. Yukarıdan aşağıya taşlar döküldü. 2 dakika sonra çıksam şu an bu röportajı yapamıyor olacaktık, verilmiş sadakamız varmış" diye konuştu.

Kadıköy'de Apartman Dairesinde Patlama: 1 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYKUT ZOR - 3.Sayfa

Osmanağa Mahallesi Yerel Haberler Güvenlik İtfaiye Kadıköy 3-sayfa Yaşam Kaza

Türkiye sınırına dayanırlar mı? Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'e gözdağı

Türkiye'yi hedef alırlar mı? Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'e gözdağı

 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyonda 2025'in ikinci yarısında tek haneye ulaşacağız

Enflasyon rakamlarını değerlendiren Şimşek sonuçtan çok emin

 Karabulut ailesinin avukatı: Cem Garipoğlu'nun mezarında kefen ve bez yoktu, kemikler ve kafatası dağınıktı

Cem Garipoğlu'nun açılan mezarında gündem yaratacak detay
Bahçeli, Erdoğan'ı beklerken çektiği tesbihi kameraları fark edince hemen cebine koydu

Erdoğan'ı beklerken elinden düşürmedi, ta ki kameraları fark edene kadar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Siyah Kalp bu akşam var mı? 3 Ekim Siyah Kalp 4. bölümü yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı! Cem Garipoğlu'nun mezarında kefen bulunamadı! Cem Garipoğlu'nun mezarı boş mu? KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN? 2024-25 KYK ek yurt başvuru kayıtları başladı mı, hangi tarihte? KYK kredi/burs ne kadar? THY personel alımı ilanı açtı! THY personel alımı başvuruları ne zaman? THY iş başvurusu nasıl, nereden yapılır? Fenerbahçe'nin maçı neden yok? Süper Lig 8. Hafta Fenerin maçı yok mu? Trendyol Süper Lig 8. Hafta maçları! Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe maçları ne zaman, hangi gün? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 3 EKİM: İstanbul barajlarında son durum nedir? Yağışlar barajları ne kadar doldurdu? 3 EKİM İRAN-İSRAİL SAVAŞI SON DURUM! İsrail-iran füze savaşları devam ediyor mu, kaç kişi öldü? Rigas hangi ülkenin takımı? Rigas FS hangi bölgede, nerenin takımı? Tarihte bugün ne oldu? 3 Ekim tarihinde dünyada neler oldu? Bugün hangi önemli olaylar oldu? Riga hangi ülkeye ait, nerede? Riga'nın neyi meşhur? Riga vizesiz mi?
title