Kadıköy'de abartı egzoz denetimi: Araçlara ceza yağdı

Kadıköy'de trafik ekipleri tarafından abartı egzoz kullanan araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi. Bağdat Caddesi, Caddebostan Sahili ve ilçe genelinde yapılan uygulamalarda çok sayıda araç kontrol edildi.

Denetimlerde çevreye rahatsızlık veren ve mevzuata aykırı şekilde abartı egzoz kullandığı tespit edilen sürücülere idari para cezası uygulanırken, bazı araçlar trafikten men edildi. Yetkililer, vatandaşların huzurunu bozacak şekilde yüksek ses çıkaran araçlara yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti. - İSTANBUL

