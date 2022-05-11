'Kadıköy'de 16 yaşındaki çocuğa gözaltı ve bekçi tacizi' iddiası yalanlandı

KADIKÖY, İSTANBUL (İHA) - Kadıköy'de 16 yaşındaki kız çocuğunun bekçilerin sözlü tacizine uğradığı ve gözaltına alındığı iddiası yalanlandı. Açıklamada, "Z.B. isimli şahsın, görevlilere sözlü hakaret ederek zorluk çıkarttığı, kendisine işlem yapılması halinde görevlilerin kendisine yönelik sözlü tacizde bulundukları yönünde iftira atacağını arkadaşı F.Ç. isimli şahsa beyan ettiği, F.Ç. isimli şahsın resmi ifade içeriğinden öğrenilmiştir" denildi.

Kadıköy'de 16 yaşındaki bir kız çocuğunun bekçilerin sözlü tacizine uğradığı ve gözaltına alındığı iddiası yalanlandı. İstanbul Emniyetinden olaya ilişkin aktarılan bilgilere göre, Caferağa Mahallesi'nde 09 Mayıs günü saat 22.00 sıralarında devriye gezen çarşı ve mahalle bekçileri tarafından, F.Ç. ile arkadaşı Z.B. isimli şahsın umuma açık alanda uygunsuz halde çevreye rahatsızlık verdikleri görüldü. Bunun üzerine bekçilerin şahıslara kontrol amaçlı yaklaştığı, yapılan kontrol esnasında Z.B. isimli şahsın zorluk çıkardığı belirtildi.

İstanbul Emniyeti'nden yapılan açıklamada, "Şahıslar hakkında işlem yapılmak üzere ilgili birimlere intikal ettirilecekleri sırada Z.B. isimli şahsın, görevlilere sözlü hakaret ederek zorluk çıkarttığı, kendisine işlem yapılması halinde görevlilerin kendisine yönelik sözlü tacizde bulundukları yönünde iftira atacağını arkadaşı F.Ç. isimli şahsa beyan ettiği, F.Ç. isimli şahsın resmi ifade içeriğinden öğrenilmiştir. Bu bilgiler doğrultusunda, haberde yer alan taciz ve gözaltı iddialarının asılsız ve iftiradan ibaret olduğu anlaşılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Şüphelilerden F.Ç. isimli şahıs hakkında "reşit olmayanla cinsel ilişki" suçundan adli işlem yapıldı. Ayrıca Z.B. isimli şahıs hakkında 'görevli memura iftira' suçundan adli işlem başlatıldı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa