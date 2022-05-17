Kadıköy Belediyesi'ne yönelik operasyonda 160 kişi gözaltında! 4 nedenle suçlanıyorlar - Haberler

Kadıköy Belediyesi'ne yönelik operasyonda 160 kişi gözaltında! 4 nedenle suçlanıyorlar
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İstanbul merkezli 5 ilde çoğunluğu Kadıköy Belediyesinde görevli zabıta personeliyle belediye mühendislerinin de aralarında yer aldığı 54'ü kamu görevlisi 224 şüpheliye rüşvet ve resmi evrakta sahtecilik suçlarından operasyon düzenlendi. Operasyonda 160 şüpheli gözaltına alınırken, polis hakkında gözaltı kararı bulunan diğer kişileri arıyor.
KADIKÖY, İSTANBUL (DHA) - Bu sabah erken saatlerde Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yürütülen soruşturma kapsamında; Örgütlü olarak Rüşvet Almak, Vermek, Aracılık Etmek ve Resmi Belgede Sahtecilik suçlarından çoğunluğu Kadıköy Belediyesinde görevli zabıta personeli ile belediye mühendislerinin de aralarında yer aldığı 54'ü kamu görevlisi olmak üzere toplam 224 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
224 KİŞİDEN 160'I GÖZALTINA ALINDI
Polis ekipleri sabah saatlerinde İstanbul merkezli İzmir, Adana, Kocaeli ve Şırnak illerinde eş zamanlı operasyon başlattı. Operasyonda şu ana kadar 160 şüpheli gözaltına alındığı öğrenildi.
ARAMALAR SÜRÜYOR
Devam eden operasyon kapsamında çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı, adreslerdeki aramaların sürdüğü bildirildi.