Kadıköy Belediyesi'ne yönelik operasyonda 160 kişi gözaltında! 4 nedenle suçlanıyorlar - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kadıköy Belediyesi'ne yönelik operasyonda 160 kişi gözaltında! 4 nedenle suçlanıyorlar

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

İstanbul merkezli 5 ilde çoğunluğu Kadıköy Belediyesinde görevli zabıta personeliyle belediye mühendislerinin de aralarında yer aldığı 54'ü kamu görevlisi 224 şüpheliye rüşvet ve resmi evrakta sahtecilik suçlarından operasyon düzenlendi. Operasyonda 160 şüpheli gözaltına alınırken, polis hakkında gözaltı kararı bulunan diğer kişileri arıyor.

KADIKÖY, İSTANBUL (DHA) - Bu sabah erken saatlerde Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yürütülen soruşturma kapsamında; Örgütlü olarak Rüşvet Almak, Vermek, Aracılık Etmek ve Resmi Belgede Sahtecilik suçlarından çoğunluğu Kadıköy Belediyesinde görevli zabıta personeli ile belediye mühendislerinin de aralarında yer aldığı 54'ü kamu görevlisi olmak üzere toplam 224 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Kadıköy Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonunda 160 kişi gözaltında! Böyle evlerinden alındılar

224 KİŞİDEN 160'I GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri sabah saatlerinde İstanbul merkezli İzmir, Adana, Kocaeli ve Şırnak illerinde eş zamanlı operasyon başlattı. Operasyonda şu ana kadar 160 şüpheli gözaltına alındığı öğrenildi.

Kadıköy Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonunda 160 kişi gözaltında! Böyle evlerinden alındılar

ARAMALAR SÜRÜYOR

Devam eden operasyon kapsamında çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı, adreslerdeki aramaların sürdüğü bildirildi.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kadıköy, Rüşvet, Zabıta, Kamu, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title