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Marmaray'da intihar! Kendini raylara bırakan kadın yaşamına son verdi

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İstanbul'da sık sık intiharla gündeme gelen Marmaray'da bir acı olay daha yaşandı. Kadıköy Ayrılık Çeşmesi Marmaray istasyonunda bir kadın, kendini trenin altına atarak canına kıydı. Feci olay nedeniyle Marmaray seferleri 1 saat kadar durduruldu.

Kadıköy Ayrılık Çeşmesi Marmaray istasyonunda kendini raylara atan kadın trenin altına kalarak feci şekilde can verdi. İntihar olayı sonrası Marmaray seferleri durdurulurken kadının kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

Marmaray'da intihar! Kendini raylara bırakan kadın yaşamına son verdi

BİR ANDA KENDİNİ BIRAKTI

Ayrılık Çeşmesi Marmaray istasyonunda saat 19.00 sıralarında iddiaya göre, bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenle kendini aniden rayların üzerine bıraktı. O esnada geçmekte olan trenin altında kalan kadın feci şekilde can verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ceset yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay nedeniyle Marmaray seferleri 1 saat kadar durduruldu.

Marmaray'da intihar! Kendini raylara bırakan kadın yaşamına son verdi

MARMARAY'DAN AÇIKLAMA

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından bir süre duran Marmaray seferleriyle ilgili Marmaray sosyal medya hesabı 'X' üzerinden bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Trenlerimiz saat 20.00 itibarıyla çift hattan işletilmeye başlanmış, seferlerimiz normale dönmüştür" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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