Kaçırmaya çalıştıkları kadın direnince öldürdüler! Kan donduran anlar kamerada

İstanbul Şişli'de gündüz vakti korkunç bir kadın cinayeti işlendi. 34 yaşındaki Bahar Aksu, eski eşi ve beraberindeki kişiler tarafından sokak ortasında kaçırılmak istendi. Aksu'nun direnişi ve çığlıkları üzerine olay kısa sürede çevredekilerin dikkatini çekti.

DİRENİNCE ÖLDÜRDÜLER

Ekol TV tarafından servis edilen görüntülerde eski eşi Bahar Aksu'yu zorla araca bindirmeye çalıştı. Ancak genç kadın direnince silahla vurularak öldürüldü. Olay anında çevreye yayılan yardım çığlıkları yürekleri dağladı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Cinayetin ardından olay yerine gelen polis ekipleri, saldırıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen 3 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.