Kaçırmaya çalıştıkları kadın direnince öldürdüler! Kan donduran anlar kamerada

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İstanbul Şişli'de 34 yaşındaki Bahar Aksu, eski eşi ve yanındakiler tarafından sokak ortasında kaçırılmak istendi. Çevredekiler tarafından kayda alınan o anlarda kendisini kaçırmak isteyenlere direnen talihsiz kadın, güpegündüz silahla vurularak öldürüldü. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Şişli'de gündüz vakti korkunç bir kadın cinayeti işlendi. 34 yaşındaki Bahar Aksu, eski eşi ve beraberindeki kişiler tarafından sokak ortasında kaçırılmak istendi. Aksu'nun direnişi ve çığlıkları üzerine olay kısa sürede çevredekilerin dikkatini çekti.

DİRENİNCE ÖLDÜRDÜLER

Ekol TV tarafından servis edilen görüntülerde eski eşi Bahar Aksu'yu zorla araca bindirmeye çalıştı. Ancak genç kadın direnince silahla vurularak öldürüldü. Olay anında çevreye yayılan yardım çığlıkları yürekleri dağladı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Cinayetin ardından olay yerine gelen polis ekipleri, saldırıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen 3 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.

Kaçırmaya çalıştıkları kadın direnince öldürdüler! Kan donduran anlar kamerada
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıHsn:

Allah rahmet eylesin,Kısas olmadan bu durumları engelleyemezsiniz.

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Haber YorumlarıKerem vural :

Şimdi bu oe asmayıp besleyecez öyle mi.

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Haber YorumlarıKadir Tokay:

Türkiye'de insan hayatı dışında her şey pahalı.

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Haber Yorumlarıcihan güler:

ESki eşi.neredeyse telefon araba değiştirir gibi olmuş eski arabası eski ayakkabısı eski çantası

Yorum Beğen8
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Haber YorumlarıHad Bildiren:

İyi hal kaldırılsın. idam getirilsin!

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Haber YorumlarıAdalet :

Kıssas kıssas kıssas kıssas en güzel adalet KISSASSSSSSSSSSS.

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Haber YorumlarıA. Erol:

itlaf

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Haber YorumlarıXkişi:

Bütün kurumlar işlemez hale geldi ve bunlar da yansıması. Bu gurur bu milletin. Kendinizle gurur duyun.

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Haber Yorumlarıahyed yıldız:

Laiklik ve sonuçları… Türkiye’de hukuku ve sistemin yetersizliğini eleştirenler… laik hukuk ve laik sistemle yönetildiğimizi hatırlatırım

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