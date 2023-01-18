Kaçırılan çocuk Şanlıurfa'da bulundu

Adıyaman'da sokakta oynarken kaçırılan 4 yaşındaki çocuğu kaçıran şahıs Şanlıurfa'da çocuk ile birlikte yakalandı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken şahsın ise akli dengesinin bozuk olduğu öğrenildi.

Önceki gün saat 13.00 civarında Adıyaman merkez Barbaros Hayrettin Mahallesi 1605. Sokak'tan kaçırılan Suriye uyruklu 4 yaşındaki H.U., Şanlıurfa'da bulundu.

SAĞLIK DURUMU İYİ

KGYS ve güvenlik kameralarının incelemesi sonrasında polis ekipleri şahsın kız çocuğuyla birlikte Şanlıurfa'ya gittiğini tespit etti. Adıyaman Emniyet Müdürlüğü tarafından oluşturulan özel ekipler Şanlıurfa'ya gitti. Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile koordineli yapılan çalışma sonrasında çocuk ve kaçıran şahıs Balıklıgöl civarında bulundu. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

AKLİ DENGESİ BOZUK İDDİASI

Çocuğu kaçıran S.A.'nın akli dengesinin bozuk olduğu, çocuğa zarar vermediği öğrenildi.