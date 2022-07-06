Gaziantep'te 5 bin 90 paket kaçak sigara ele geçirildi - Haberler

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Gaziantep'te 5 bin 90 paket kaçak sigara ele geçirildi

AA - 3. Sayfa
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Gaziantep'te 5 bin 90 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep'te düzenlenen "Nefes" operasyonunda 5 bin 90 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te düzenlenen "Nefes" operasyonunda 5 bin 90 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tütün ürünleri ve makaron kaçakçılığı alanında faaliyet gösteren suç gruplarına yönelik "Nefes" operasyonu düzenledi.

Operasyonda 5 bin 90 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 10 şüpheli gözaltına alındı.

AA / Fevzi Kemal Karagöz - 3. Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı Gaziantep 3. Sayfa Güncel Haberler

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