Kaçak kazı yapan definecilerin üzerine toprak çöktü! 1 kişi hayatını kaybetti

Bursa'nın İznik ilçesinde, define bulmak amacıyla kaçak kazı yapanların üzerine toprak çökmesi sonucu İ.Y. (38) yaşamını yitirdi, 3 kişi son anda kurtuldu.

Bursa'nın İznik ilçesi Elmalı Mahallesi'nde iddiaya göre İ.Y. ve A.Ç. E.U. ve M.S., define aramak için gittikleri arazide kaçak kazı yapmaya başladı.

GÖÇÜK MEYDANA GELDİ

Bir süre kazı yaptıktan sonra bir anda göçük meydana geldi. A.Ç., E.U. ve M.S. göçükten son anda kaçarken İ.Y. ise toprak altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ekipler tarafından toprak altından çıkarılan İ.Y.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. İ.Y.'nin cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.