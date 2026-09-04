Samsun'da 51 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi
Samsun’un İlkadım ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 51 litre etil alkol ele geçirildi.
Samsun'un İlkadım ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 51 litre etil alkol ele geçirildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında İlkadım ilçesinde operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen aramalarda 51 litre etil alkol ele geçirildi.
Olayla ilgili yakalanan 1 şahıs hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı