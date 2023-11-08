Kablo hırsızları jandarmadan kaçamadı

Erzurum'un Karayazı ilçesinde kablo hırsızlığı yapan şahıslar jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Karayazı İlçesi Elmaağaç Mahallesi Gültepe Mezrasında Baz İstasyonundan kimliği belirsiz kişi yada kişilerce Enerji Nakil Kablosu çalınması olayı ile ilgili olarak Erzurum İl Jandarma Komutanlığı (JASAT) dedektifleri ve Karayazı İlçe Jandarma Komutanlığınca olayın haber alınmasına müteakip detaylı inceleme, analiz ve istihbari çalışmalar neticesinde, olayı M.M.E.E. isimli şahsın gerçekleştirdiği tespit edildi. Jandarma ekipleri çalınan kabloların bölgede hurdacılık yapan M.S. ve F.S. isimli şahıslara satıldığı tespit edilerek, adli makamlardan arama kararı alınarak, yapılan aramada suç eşyaları bulundu. Olayı gerçekleştiren şüpheliler gözaltına alınırken olayla ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi. - ERZURUM