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Son dakika haberi | Kablo çalarken suçüstü yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Edinilen son dakika haberine göre Kablo çalarken suçüstü yakalanan 3 şüpheli tutuklandı Bolu'da jandarma ekiplerinin operasyonunda enerji kablolarını çalarken suçüstü yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Kablo çalarken suçüstü yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

BOLU - Bolu'da jandarma ekiplerinin operasyonunda enerji kablolarını çalarken suçüstü yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Gerede ilçesi Zeyneller köyünde haberleşme ve enerji nakil kablolarının çalındığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri operasyon düzenledi. Ekiplerin köyde yaptıkları operasyonda M.B., F.Ç. ve E.Y. isimli şahıslar kabloları kestikleri sırada suçüstü yakalandı. Şahısların daha önce de Gerede ilçesi Külef, Yağdaş, Yeniyapar ve Kürkçüler köylerinde meydana gelen haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Gözaltına alınan 3 kişi ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B., F.Ç. ve E.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem - 3. Sayfa

Jandarma Gerede Bolu 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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