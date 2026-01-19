Haberler

Afganistan'daki patlamada 7 kişi öldü, 13 kişi yaralandı

Güncelleme:
Afganistan'ın Kabil kentinde meydana gelen patlamada 7 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin yaralandığı bildirildi. Olay, güvenlik açısından yoğun koruma altında olan Şehr-i Nev bölgesinde, bir Çin restoranının mutfak yakınında gerçekleşti. Yaralılar arasında kadın ve çocuklar da bulunuyor.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Şehr-i Nev bölgesinde meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de yoğun şekilde korunan Şehr-i Nev bölgesindeki patlamada can kaybı ve yaralı sayısı belli oldu. İnsani yardım kuruluşu olan EMERGENCY'nin Afganistan Ülke Direktörü Dejan Panic, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 20 kişinin EMERGENCY'nin hastanesine nakledildiğini ve bunlardan 7'sinin hastaneye vardıklarında öldüklerinin tespit edildiğini açıkladı. Panic, "Hastanemize 20 hasta kabul ettik. Yaralılar arasında 4 kadın ve 1 çocuk var. Yaralıların birçoğu cerrahi müdahale için değerlendirmeye alınırken, kesikler ve ezikler var. Ne yazık ki 7 kişi hastaneye vardıklarında hayatını kaybetmişti" dedi.

Kabil Polis Sözcüsü Khalid Zadran ise, patlamanın bir Çin restoranında mutfağın yakınında gerçekleştiğini ifade etti. Zadran, patlamanın nedeninin henüz bilinmediğini ve soruşturmanın devam ettiğini aktardı. - KABİL

