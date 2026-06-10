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Güney Afrika'da silahlı saldırı: 12 ölü, 9 yaralı

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Güney Afrika'nın Johannesburg kentindeki bir gecekondu bölgesinde silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Polis, 10'dan fazla şüpheliyi yakalamak için arama başlattı.

Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde bir gecekondu bölgesinde gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı.

Güney Afrika'nın Johannesburg kentinin doğusundaki Cleveland'da bulunan Jumpers gecekondu bölgesinde silahlı şahıslar ateş açtı. Polisten yapılan açıklamada, 3'ü kadın olmak üzere 12 kişinin yaşamını yitirdiği ve 9 kişinin yaralandığı ifade edildi. Saldırının ardından 10'dan fazla şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı arama başlatıldığı aktarıldı. Şüphelilerin beyaz bir araçla olay yerine geldiği, araçtan inerek yerleşim yerine iki giriş noktasından girdiği ve birden fazla noktaya ateş açtıktan sonra aynı araçla olay yerinden kaçtıkları belirtildi.

Saldırının nedeni henüz bilinmiyor.

Güney Afrika, günde ortalama 60 cinayetle dünyanın en yüksek cinayet oranlarından birine sahip. Ülkede gecekondu bölgelerinde silahlı saldırılar oldukça yaygınken, bazılarının çete şiddeti ve kişisel anlaşmazlıklarla bağlantılı olduğu biliniyor. - JOHANNESBURG

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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