Epstein'le bağlantılı olabilecek 1 milyondan fazla ilave belgeye ulaşıldı

Güncelleme:
ABD Adalet Bakanlığı, Jeffrey Epstein'ın soruşturmasına bağlantılı olarak 1 milyondan fazla ilave belgeye ulaşıldığını açıkladı. Belgelerin incelenmesi sürecinin birkaç hafta sürebileceği ifade edildi.

ABD Adalet Bakanlığı, kız çocuklarına yönelik cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ve hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'ın soruşturma dosyası ile potansiyel olarak bağlantılı 1 milyondan fazla ilave belgeye ulaşıldığını açıkladı.

ABD Adalet Bakanlığı, kız çocuklarına yönelik cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ve hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in soruşturmasına ilişkin önemli bir gelişme paylaştı. Adalet Bakanlığının açıklamasında, New York Eyaleti Güney Bölge Savcılığı ve FBI'dan edinilen bilgilere göre potansiyel olarak Epstein dosyasına bağlantılı 1 milyondan fazla ilave belgeye ulaşıldığı belirtildi. Bakanlık, Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası, mevzuat ve yargı emirleri kapsamında belgelerin incelenmek üzere ilgili kurumlardan alındığını bildirdi. Açıklamada, "Avukatlarımız mağdurları korumak için gerekli yasal düzeltmeleri yapmak üzere gece gündüz çalışıyor. Belgeleri en kısa sürede yayınlayacağız. İçeriklerin yoğunluğu nedeniyle bu süreç birkaç hafta daha sürebilir. Bakanlık, dosyaların yayınlanması konusunda federal yasalara ve ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatına tam uyumlulukla hareket etmeye devam edecektir" denildi. - WASHINGTON

