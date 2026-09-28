Haberler

Java Denizi'nde batan Virgo Transport 8 gemisinde ölü sayısı 66'ya yükseldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Endonezya'daki Java Denizi'nde 13 Eylül'de batan Virgo Transport 8 gemisinde hayatını kaybedenlerin sayısı, arama çalışmalarının 16. gününde 66'ya yükseldi. Yetkililer enkazda kayıp 69 kişiyi bulmayı hedefliyor; gemide 243 kişi bulunuyordu ve 108 kişi kurtarılmıştı.

Endonezya'daki Java Denizi'nde 13 Eylül'de batan "Virgo Transport 8" gemisinde hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi.

Endonezya'da 13 Eylül'de kötü hava şartları nedeniyle alabora olan Virgo Transport 8 yolcu gemisinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Geminin batmasının ardından sürdürülen çalışmaların 16. gününde ölü sayısı 66'ya yükseldi.

Ülkenin arama ve kurtarma kurumundan üst düzey yetkili Hardiansyah Putra bugün yaptığı açıklamada, dalgıçların aramanın 16. gününde geminin enkazı arasında ilerlediğini ve kayıp 69 kişiyi bulmayı hedeflediklerini söyledi. Putra, çıkarılan cesetlerin bir kısmının bugün helikopterlerle havadan taşınacağını aktardı.

Endonezya'nın Surabaya kentinden Banjarmasin kentine gitmek üzere yola çıkan "Virgo Transport 8" isimli yolcu gemisi 13 Eylül'de Java Denizi'nde alabora olmuştu. Geminin 243 kişiyi taşıdığı öğrenilirken, 108 kişi kurtarılmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İpler kopma noktasında! Galatasaray'da şok ayrılık

Galatasaray'da ayrılık! Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sırbistan'da dengeler değişti! Aleksandar Vucic istifa etti

Ülkede dengeler değişti! Cumhurbaşkanı istifa etti
Damadı firari durumda! Bakan Yardımcısı Osman Çelik sessizliğini koruyor

Damat firari, bakan yardımcısı sessiz

Köfte ekmek sipariş etti, içinden çıkanlara inanamadı

Köfte ekmek sipariş etti, içinden çıkanı görünce çılgına döndü
Melike Şahin’den doğum öncesi yeni paylaşım: Bekliyorum

Ünlü şarkıcıdan karnı burnunda paylaşım: Bekliyorum
Van'da korku dolu anlar! Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi

Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi, ortalık fena karıştı
7 kişinin hayatını kaybettiği kazada yürek yakan detay! Aynı aileden 3 kişi var

7 kişinin öldüğü kazada yürek yakan detay! Kimlikler belli oldu
Ankara Keçiören'de lağım suyu evleri bastı! 16 aylık ateşli çocuğunu bırakıp sabaha kadar temizledi

Ateşli çocuğunu bırakıp lağım temizledi! ASKİ'ye isyan etti