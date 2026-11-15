Japonya'da Skyliner sistemine saldırıda 3,37 milyon müşterinin verisi sızmış olabilir

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Japonya'nın başkenti Tokyo ile Chiba eyaletindeki Narita Havalimanı'nı birbirine bağlayan Skyliner ekspres tren hattının rezervasyon sistemine yetkisiz erişim sağlandığı ve yaklaşık 3,37 milyon müşterinin verilerinin sızdırılmış olabileceği bildirildi.

Son zamanlarda finans kuruluşlarını ve firmaları hedef alan siber saldırılara bir yenisi daha eklendi. Japonya merkezli demiryolu işletmecisi "Keisei Electric Railway" şirketi, ülkenin başkenti Tokyo ile Chiba eyaletindeki Narita Havalimanı'nı birbirine bağlayan Skyliner ekspres tren hattının rezervasyon sistemine siber saldırı düzenlendiğini açıkladı. Çarşamba günü gerçekleşen siber saldırı sırasında sisteme yetkisiz erişim sağlandığı belirtilerek, yaklaşık 3,37 milyon müşterinin isim, e-posta adresi ve telefon numaralarının sızdırılmış olabileceği kaydedildi. Yaşanan güvenlik ihlali üzerine rezervasyon sisteminin geçici olarak askıya alındığı aktarıldı. Olayla ilgili detaylı incelemenin sürdüğü ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı