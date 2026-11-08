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Japonya'da Shizuoka merkezli 5,7 büyüklüğünde depremde Aichi'de en az 20 kişi yaralandı

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Japonya Meteoroloji Ajansı'na göre merkez üssü Shizuoka eyaletinin batısı olan 5,7 büyüklüğündeki deprem 40 kilometre derinlikte meydana geldi, tsunami riski oluşmadı. Sarsıntı Aichi'de en az 20 kişiyi yaralarken Başbakan Sanae Takaichi kriz irtibat bürosu kurulduğunu duyurdu.

Japonya'da merkez üssü Shizuoka eyaleti olan 5,7 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, komşu Aichi eyaletinde en az 20 kişinin yaralandığı açıklandı.

Japonya'da deprem paniği yaşandı. Japonya Meteoroloji Ajansı'ndan (JMA) yapılan açıklamaya göre; yerel saatle 01.04'te merkez üssü Shizuoka eyaletinin batısı olan 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 40 kilometre derinlikte kaydedilen sarsıntı Shizuoka'nın yanı sıra Aichi, Nagano, Gifu ve Mie eyaletleri dahil birçok kesimde şiddetli şekilde hissedilirken, tsunami riskinin oluşmadığı aktarıldı. İlk belirlemelere göre can kaybına neden olmayan deprem, komşu Aichi eyaletinde en az 20 kişinin yaralanmasına yol açtı.

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, sarsıntının ardından bir kriz irtibat bürosu kurulduğunu duyurarak, depremden etkilenen bölgelerdeki sakinlere benzer büyüklükteki sarsıntılara karşı tetikte olma çağrısı yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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