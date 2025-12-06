Haberler

Japonya'da ayı saldırılarının sayısı 230'a ulaşarak rekor kırdı

Japonya'da ayı saldırılarının sayısı 230'a ulaşarak rekor kırdı
Güncelleme:
Japonya'da nisan ve kasım ayları arasında ayı saldırısına uğrayan kişi sayısı 230'a ulaşarak rekor kırdı. Bu yıl ayı saldırıları sonucu en az 13 kişi hayatını kaybetti.

  • Japonya'da Nisan ve Kasım 2024 arasında ayı saldırısına uğrayan kişi sayısı 230'a ulaştı.
  • Japonya'da 2024 yılında ayı saldırıları sonucu en az 13 kişi hayatını kaybetti.
  • Japonya'da en fazla ayı saldırısı 66 ile Akita eyaletinde kaydedildi.

Japonya'da bu yıl Nisan ve Kasım ayları arasında ayı saldırısına uğrayan kişi sayısı rekor kırarak 230'a ulaştı.

JAPONYA'DA 230 KİŞİ AYI SALDIRISINA UĞRADI

Japonya'da bu yıl rekor sayıda 13 kişinin ölümüne yol açan ayı saldırılarına dair endişe sürerken, hükümetin yayınladığı son veriler tehlikenin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Japonya Çevre Bakanlığı'nın verilerine göre bu yıl Nisan ve Kasım ayları arasında ayı saldırısına uğrayan kişi sayısı rekor kırarak 230'a ulaştı.

Böylece Nisan 2023'ten Mart 2024'e kadarki süreci kapsayan 2023 mali yılına ait 219'luk ayı saldırısı rekoru şimdiden yenilenmiş oldu. En fazla ayı saldırısının 66 ile Akita eyaletinde kayda geçtiği belirtilirken, bunu 37 ile Iwate ve 24 ile Fukushima eyaletlerinin izlediği kaydedildi.

TOPLAM 13 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Japonya'da ayı saldırıları sonucu yaşanan ölümlerin sayısı bu yıl rekor kırarak en az 13'e ulaşmıştı. Japonya hükümeti ayı saldırıları ile başa çıkabilmek için riskli bölgelere Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personeli göndermiş ve polislere ayılara karşı silah kullanma yetkisi vermişti. Bazı eyalet yönetimleri ayıları korkutarak yerleşim alanlarından uzak tutmak için köpek ve havai fişek sesi çıkaran dronlar kullanmaya başlamıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500

Adanalı volkan:

öldürün bitsin saldırı ayıdan da akıllısınızdır herhalde

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
