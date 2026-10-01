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Japonya'da AquaLine tünelinde zincirleme kaza 2 kişinin ölümüne yol açtı

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Japonya'daki AquaLine sualtı tünelinde 4 ağır vasıtanın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle şerit kapatılınca çok sayıda araç tünelde mahsur kaldı, bazı otobüs seferleri iptal edildi veya güzergah değiştirdi.

Japonya'daki Tokyo Körfezi'nde bulunan "AquaLine" sualtı tünelinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda araç uzun süre tünelde mahsur kaldı.

Japonya'nın Kanagawa eyaletindeki Kawasaki şehrini Chiba eyaletindeki Kisarazu şehrine bağlayan ve dünyanın en uzun sualtı tünellerinden biri olarak bilinen "AquaLine" tüneli facia gibi bir kazaya sahne oldu. Yerel basında yer alan bilgilere göre, yerel saatle 07.00 sıralarında tünelin Kawasaki çıkışına yaklaşık 1,5 kilometre mesafede 4 ağır vasıtanın karıştığı zincirleme bir kaza meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, araçlardan birinde bulunan erkek sürücü ile yanındaki erkek yolcunun yaşamını yitirdiği doğrulandı. Kazanın yaşandığı şeridin trafiğe kapatılması nedeniyle çok sayıda araç uzun süre tünelde mahsur kaldı. Bazı otobüs seferlerinin iptal edildiği veya zorunlu olarak güzergah değiştirdiği bildirildi. Kazanın nedenini belirlemek üzere detaylı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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