Japonya'da 5.6 büyüklüğünde deprem
Japonya'nın Aomori eyaleti açıklarında 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin 40 kilometre derinlikte gerçekleştiği, can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi. Tsunami uyarısı yapılmadı.
Japonya'da merkez üssü Aomori eyaleti açıkları olan 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Aomori eyaletinin açıklarında 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Yerel saat ile 01.17'de Aomori'nin doğu kıyılarında meydana gelen sarsıntının 40 kilometre derinlikte oluştuğu belirtilirken, kıyı bölgeleri için tsunami uyarısı yapılmadı. İlk belirlemelere göre deprem can ve mal kaybına yol açmadı.
Alman Yer Bilimleri Araştırma Merkezi (GFZ), depremin Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido eyaletinde de hissedildiğini açıkladı.
Japonya 7.5 büyüklüğünde depremle sarsılmıştı
Japonya 8 Aralık'ta merkez üssü Aomori eyaletinin doğu kıyısı açıkları olan 7.5 büyüklüğünde bir depremle sarsılmıştı. Yetkililer, sarsıntının ardından 8 veya üstü büyüklükte bir depremin meydana gelebileceğini belirterek hazırlıklı olma uyarısında bulunmuştu. - HOKKAIDO