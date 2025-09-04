Japon Hava Yolları Uçağı Acil İniş Yaptı

Japon Hava Yolları'na (JAL) ait Airbus A350 tipi yolcu uçağı, kalkıştan yarım saat sonra motor arızası nedeniyle New Chitose Havalimanı'na dönerek tek motorla acil iniş yaptı.

Japonya'da olası bir facianın eşiğinden dönüldü. Japon Hava Yolları'na (JAL) ait 500 sefer sayılı Airbus A350 tipi bir yolcu uçağı motor arızası nedeniyle tek motorla acil iniş yaptı. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, Hokkaido eyaletindeki New Chitose Havalimanı'ndan yerel saatle 08.00 sıralarında kalkış yapan ve Tokyo'daki Haneda Havalimanı'na giden uçağın sol motorunda kalkıştan yarım saat sonra henüz bilinmeyen bir nedenle arıza meydana geldi. Aomori eyaleti semalarında acil durum ilan eden pilot, New Chitose Havalimanı'na geri dönme kararı aldı. Yalnızca sağ motoruyla uçuşa devam eden uçak, saat 09.00 sıralarında New Chitose Havalimanı'na acil iniş yaptı. Havalimanındaki iki pistten biri olan B Pisti, olay nedeniyle yaklaşık 40 dakika kapalı kaldı.

JAL'dan yapılan açıklamada, uçaktaki 285 yolcu ve mürettebattan yaralanan kimsenin olmadığı belirtildi.

Olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı. - TOKYO