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Kuzeninin aracını çalan hırsız kendisini yakalayan jandarmanın aracını çalıp kayıplara karıştı

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İstanbul Silivri'de çalıntı araç ihbarı üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, hırsızı ve aracı yakaladı. Ancak, jandarma ekipleri arama yaparken, şüpheli jandarma devriye aracını da çalarak kaçtı. Öte yandan şahsın olaydan önce, arabasını çaldığı kuzenine özür videosu çektiği ortaya çıktı.

İstanbul Silivri'de çalıntı araç ihbarına giden jandarma ekipleri, hırsızı ve aracı olay yerinde yakaladı. Ekiplerin arama yaptığı sırada şüpheli şahıs, bu kez jandarma devriye aracını çalarak kayıplara karıştı.

YAKALANAN HIRSIZ BU KEZ JANDARMA ARACINI ÇALDI

Olay, Silivri'de 6 Ocak'ta saat 02.15 sıralarında gerçekleşti. İddiaya göre, bir kişi kuzeni olan Mustafa S.'ye, ait aracın çalınarak Silivri'de bulunan bir at çiftliğine götürüldüğü ihbarında bulundu. İhbar üzerine Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı Büyükkılıçlı Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri adrese gitti. Jandarma ekipleri, şüpheli Tayyip F.'nin çaldığı araçla adreste bulunduğunu belirledi. Jandarma ekipleri Tayyip F.'yi yakalayarak jandarma aracına bindirdi. Ekipler, bölgede delil ve arama çalışması yaparken şüpheli, jandarma aracını da çalıp hızla çiftlikten çıkarak Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul istikametine bağlandı.

KAÇARKEN KAZA YAPTI

Otoyol üzerinde seyir halinde ilerleyen zanlı Odayeri Gişeleri'nde bulunan bir bariyere de çarparak kaza yaptı. Hırsızlık şüphelisi, daha sonra kaza yaptığı jandarma aracıyla aynı yol üzerinde kaçmaya devam etti.

    ARACI TERK EDİP KAYIPLARA KARIŞTI

    Şüpheli, çaldığı aracıyla Şişli ilçesi Okmeydanı mevkine kadar geldi. Burada aracı terk eden şüpheli, kayıplara karıştı. Jandarma ekipleri terk edilmiş aracı bulunduğu noktadan alırken, kaçan zanlının yakalanmasına yönelik geniş çaplı çalışmalar devam ediyor.

    BİR DE KUZENİNE ÖZÜR VİDEOSU ÇEKMİŞ

    Öte yandan şahsın olaydan önce, arabasını çaldığı kuzenine attığı video ortaya çıktı.

    Kuzeninin aracını çalan hırsız kendisini yakalayan jandarmanın aracını çalıp kayıplara karıştı
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa
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    Yorumlar (1)

    Haber YorumlarıU mcn:

    Başka bir ülkede yaşanmaz

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