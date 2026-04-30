Jandarmadan trafik kontrolleri

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı, Trafik Jandarması ekipleri tarafından 21-28 tarihleri arasında jandarma sorumluluk sahalarında çeşitli trafik kontrolleri gerçekleştirildi. Sürücülere yönelik uygulamalar çerçevesinde 23 bin 820 araç ve sürücüsü kontrol edildi. 231 okul servis aracı ve sürücüsü kontrol edilirken öğrencilere de emniyet kemeri takmaları konusunda ve okul servis araçlarının kullanımı hakkında bilgilendirme yapıldı. Yolcu taşımacılığı yapan araçların ve sürücülerin denetimi yanı sıra araç şoförlerine genel trafik kuralları, güvenli sürüş konularında bilgilendirme yapıldı. Yolculara ise emniyet kemerinin önemi konularında bilgilendirme yapıldı. Alkol ve uyuşturucu, uyarıcı madde kullanmanın, sürücüler üzerindeki olumsuz etkileri konularında bilgilendirme yapıldı. - ÇANAKKALE

