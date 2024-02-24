Üye Girişi
Haberler

Jandarmadan nefes kesen 'Narkoçelik' operasyonu

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Kırşehir Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan 'Narkoçelik' operasyonuyla bir gecede çok sayıda kenevir, tabanca ve sentetik hap ele geçirildi.

Jandarmadan nefes kesen 'Narkoçelik' operasyonu

Kenevir, tabanca, sentetik hap bir gecede ele geçirildi

KIRŞEHİR - Kırşehir Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan 'Narkoçelik' operasyonuyla bir gecede çok sayıda kenevir, tabanca ve sentetik hap ele geçirildi.

Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. 110 kişiden oluşan ekiple; Kırşehir Merkez, Kaman, Mucur ve Akpınar ilçelerindeki evlere eş zamanlı ve drone destekli operasyon düzenlendi. 51 kişinin gözaltına alındığı operasyonlarda; 4 bin 953 gram skunk, 825 sentetik hap, 858 gram çeşitli uyuşturucu madde, 4 kök Kenevir, 3 kök Skunk, 2 iklimlendirme kabini ve iklimlendirme sitemi, 4 tabanca, 160 tabanca fişeği, 220 bin TL suç geliri, 2 hassas terazi, 9 gram kenevir tohumu, 7 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Yapılan aramalarda bazı şüphelilerin uyuşturucuları yetiştirmek için özel iklimlendirme sistemi kurdukları, bazı şüphelilerinse uyuşturucuları araçların içerisinde gizli bölmelere sakladıkları tespit edildi. Gözaltına alınan 51 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Kırşehir Kenevir 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Dinimizde kandil var mı? İslam'da kandil var mıdır? İslamiyet'te Kandil gecesinin yeri ve önemi nedir? Bir yılda kaç kandil var? Bir yılda kaç kere kandil olur, kaç tane vardır? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 24 Şubat Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Berat kandili hangi ibadetler yapılır? Berat kandilinde oruç tutulur mu, ne namazı kılınır? 24 Şubat kandil mi? Yarın kandil mi? Bugün ne kandili, hangi kandil? Berat kandili hangi gece? Tolga Sarıtaş nişanlandı mı? Tolga Sarıtaş kiminle evlendi, nişanlandı? 24 ŞUBAT BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 24 Şubat dün gece deprem mi oldu? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 24 Şubat Cumartesi hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi İYİ Parti Erzurum adayı kim? 2024 İYİ Parti Erzurum Belediye Başkan adayı Canan Uçar kimdir? İYİ Parti Elazığ adayı kim? 2024 İYİ Parti Elazığ Belediye Başkan adayı Veda Bingö kimdir? İYİ Parti Elazığ adayı kim? 2024 İYİ Parti Elazığ Belediye Başkan adayı kimdir? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 24 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi! 24 Şubat Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Saadet Partisi Çorum belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Çorum adayı Faruk Cıdık kimdir? Saadet Partisi Çankırı belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Çankırı adayı Mustafa Ünver kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title