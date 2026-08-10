Kayseri'de Büyük Kaçak Tütün Operasyonu

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 24 bin 400 adet makaron ve 156 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Saçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Melikgazi ilçesinde tütün ve sigara kaçakçılarına yönelik çalışma yapıldı. Ekipler tarafından yapılan aramalarda 4 bin 200 adet makaron, 156 kilogram kaçak tütün, 93 paket kaçak sigara, 20 bin 400 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 7 kilo 200 gram Maraş otu, 285 adet 23 kilogram kaçak nargile tütünü ve 4 litre elektronik sigara likidi ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı