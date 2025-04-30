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Jandarmadan Film Gibi Operasyon: Firari Hükümlü Çatıda Yakalandı

Jandarmadan Film Gibi Operasyon: Firari Hükümlü Çatıda Yakalandı
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Yozgat'ta jandarma ekipleri, 24 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlüyü evinin çatısında yakaladı. Operasyon, termal dron kamerasıyla kaydedildi.

Jandarmadan film gibi operasyon kamerada: Çatıya saklanan firari hükümlü böyle yakalandı

YOZGAT - Yozgat'ta jandarma ekipleri, 24 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsı film gibi operasyonla evin çatısında yakaladı. Operasyon, termal dron kamerasınca an be an kaydedildi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü, JASAT, Jandarma Asayiş Komando Bölüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü personelleri, hakkında kesinleşmiş 24 yıl 7 ay 25 gün hapis cezası bulunan bir şahsı takibe aldı. 'Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması ve Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma ve Sağlama' suçlarından hüküm giyen H.C.'nin Tekkeyenicesi köyünde oldu istihbaratını alan ekipler, film gibi bir operasyona imza attı. Firari suçluyu müstakil evin çatısında yakalayan ekipler, gözaltına aldı. Gözaltındaki H.C., Yozgat Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Firari şahsa yönelik yapılan operasyon, termal dron kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İHSAN ÇELİKKAYA - 3.Sayfa
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