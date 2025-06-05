Jandarmadan Bayram Öncesi Dronlu Trafik Denetimi

Jandarmadan Bayram Öncesi Dronlu Trafik Denetimi
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Mersin'de jandarma ekipleri, Kurban Bayramı öncesi dron destekli trafik denetimleri gerçekleştirerek 15 sürücüye toplam 41 bin 46 lira ceza uyguladı. Denetimlerde emniyet şeridi, hatalı sollama ve şerit ihlalleri gibi kural ihlalleri yoğun olarak kontrol edildi.

Jandarmadan bayram öncesi dronlu denetim

MERSİN - Mersin'de jandarma ekiplerince yaklaşan Kurban Bayramı öncesi yapılan dron destekli trafik denetimlerinden, kural ihlali yaptığı belirlenen 15 araç sürücüsüne toplam 41 bin 46 lira idari para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, trafik kazalarının önlenmesi, sürücülerin trafik kurallarına uyma düzeylerinin artırılması ve güvenli trafik ortamının oluşturulması amacıyla Mersin Otoban Gişeleri Yol Kontrol Noktasında yapılan denetimlerde, havadan dron ile yapılan kontroller sonucunda trafik kural ihlali yaptığı tespit edilen 15 araç sürücüsüne toplam 41 bin 46 lira trafik idari para cezası uygulandı.

Denetimlerde özellikle; emniyet şeridinin usulsüz kullanımı, hatalı sollama, şerit ihlali ve diğer trafik kural ihlalleri denetlendi. Denetimlerin bayram süresince ve sonrasında aralıksız devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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