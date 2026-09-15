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Jandarmada 34 hükümlü firariyi yakalandı

Jandarmada 34 hükümlü firariyi yakalandı
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Balıkesir’de jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği asayiş uygulamalarında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 34 şahıs yakalandı.

Balıkesir'de jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği asayiş uygulamalarında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 34 şahıs yakalandı. Yakalananlar arasında 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan bir hükümlünün de olduğu bildirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince suçların azaltılması, önlenmesi ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik 7-13 Eylül 2026 tarihleri arasında kent genelinde asayiş uygulamaları gerçekleştirildi. Uygulamalarda, haklarında 0-5 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 28, 5-10 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 ve 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs olmak üzere toplam 34 hükümlü yakalandı.

Yakalanan şahıslar hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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