Jandarma Teşkilatı, 186. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Jandarma Teşkilatı, 186. kuruluş yıl dönümünü kutladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uşak'ta, Jandarma Teşkilatı'nın 186. kuruluş yıldönümü törenle kutlandı.

Uşak'ta, Jandarma Teşkilatı'nın 186. kuruluş yıldönümü törenle kutlandı.

Jandarma Teşkilatı'nın 186. Kuruluş Yıldönümü münasebetiyle 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda tören düzenlendi. Anıta çelenk sunumu ile başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti.

Törende, Jandarma'nın 186 yıldır ülkenin bölünmez bütünlüğü, milletin huzuru ve güvenliği için görev yaptığını Jandarmanın her zaman milletin yanında olduğunu belirten Semiz, "Kurulduğu günden bu yana yaşamın her alanında, Türkiye'nin her noktasında, gece gündüz, soğuk sıcak, yağmur çamur demeden halkımızın hizmetinde olmuş, bundan sonra da olmaya devam edecektir. Yerleşik kurum kültürü ve kimliğine sahip personeliyle Jandarma, üstün birlik ve silah arkadaşlığı ruhu, vatandaşa insan merkezli, adaletli, sevgi şefkatli, birleştirici ve kucaklayıcı yaklaşımı ile her zaman milletinin yanında yer almıştır, almaya da devam edecektir." dedi.

Törene Uşak Vali Yardımcısı Önder Can, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, asker ve asker yakınları katıldı. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrail, Tebriz'e yeni bir saldırı başlattı! Bölgeden dumanlar yükseliyor

İsrail, bölgenin en büyük Türk şehrine yeni saldırı başlattı
İran, üç ülkeyi açıkça uyardı: İsrail'e yardım ederseniz vururuz

İran, üç ülkeyi açıkça uyardı: İsrail'e yardım ederseniz vururuz
Savaş Türkiye sınırına dayandı! İran, İsrail İHA'larını düşürdü

İsrail-İran savaşı Türkiye sınırına dayandı
Uzak Şehir'in Pakize'si beyaz bikinisiyle nefes kesti: Senin bu fizikle başrol olman lazım

Uzak Şehir'in Pakize'si beyaz bikinisiyle nefes kesti
Havacılık uzmanından korkunç iddia: Yardımcı pilotun bir hatası 300 kişinin canına mal oldu

Yardımcı pilotun bir hatası 300 kişinin canına mal oldu
Dubai'de 67 katlı gökdelende yangın

Dubai'de 67 katlı gökdelende yangın
Paris'te düğün, İran'da savaş! Orta Doğu'da yeni bir sayfa mı açılıyor?

Paris'te düğün, İran'da savaş! Orta Doğu'da yeni sayfa mı açılıyor?
Piyasalar için en büyük kabus! İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı

En büyük kabus gerçek oldu! İran ikinci duyuruya kadar kapattı
Tofaş'ta yeni dönem! Koç Ailesi yönetimden çıkarıldı

Tofaş'ta yeni dönem! Koç Ailesi yönetimden çıkarıldı
Alkollü şahıs hastanede jandarmalara saldırdı

Hastanede dehşet saçtı! Jandarmalara saldırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.