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Erzincan'da Otobüs Sürücüsüne Saldırı: Jandarma Kılığına Giren Saldırganlar Camı Kırdı

Erzincan'da Otobüs Sürücüsüne Saldırı: Jandarma Kılığına Giren Saldırganlar Camı Kırdı
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Erzincan'da şehir içi otobüs sürücüsüne öfkelendiği için saldıran bir otomobil sürücüsü, kendisini jandarma personeli olarak tanıtarak otobüsün camını kırdı. Olay, Bahçelievler Mahallesi'nde gerçekleşti ve saldırı anları otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırganlar, şoförün polisi arayacağını söyleyince kendilerini jandarma olarak tanıttı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Erzincan'da trafikte öfkelendiği şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüs sürücüsüne kızan otomobil sürücüsü, aracın önünü keserek camını kırdı. Kendisini jandarma personeli olarak tanıtan şahsın saldırı anları otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün Erzincan merkez Bahçelievler Mahallesi Şehit Kurmay Binbaşı Yaşar Erol Akansel Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Erzincan'da bir yolcu otobüsüne saldırarak yolcuları tehlikeye atan 2 kişiden biri, jandarma personeli olduğunu iddia etti. Saldırganlar camı kırarak şoföre saldırdı. 2 kişi, yolda seyreden bir yolcu otobüsünü aniden durdurdu ve şoförün üzerine yürüdü. Otobüsün önüne kıran saldırganlar, aracı durdurduktan sonra şoförün camını kırdı.

Olay anında büyük panik yaşanırken, saldırganlardan birinin, şoförün polisi arayacağını söylemesi üzerine "Ben jandarma personeliyim" diyerek kendini tanıttığı duyuldu. Saldırganların kimlikleri hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, olayla ilgili tahkikat başlatıldığı öğrenildi.

Otobüsün şoförü ve yolcular, saldırganlardan zarar görmeden kurtulmayı başarırken yaşanan saldırı anları otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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