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Düzce'de Jandarma Operasyonu: 161 Olayın Yüzde 98'i Aydınlatıldı, 20 Aranan Yakalandı

Düzce'de Jandarma Operasyonu: 161 Olayın Yüzde 98'i Aydınlatıldı, 20 Aranan Yakalandı
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Düzce İl Jandarma Komutanlığı, 10-16 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirdiği operasyon ve denetimlerde 161 olayın yüzde 98'ini aydınlatırken, çeşitli suçlardan aranan 20 kişiyi yakaladı. Uyuşturucuyla mücadelede 23 olayda 4 kilo 616 gram skunk, 2 kilo 311 gram kubar esrar, 172 kök kenevir ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Ekiplerin huzur ve güven uygulamaları aralıksız sürüyor.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon ve denetimlerde 161 olayın yüzde 98'i aydınlatılırken, aranan 20 kişi yakalandı. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında ise 23 olayda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10-16 Ağustos 2026 tarihleri arasında sorumluluk bölgesinde gerçekleştirdiği huzur ve güven uygulamaları ile denetimlerde önemli sonuçlara ulaştı. Belirtilen tarihler arasında jandarma sorumluluk bölgesinde 161 olay meydana gelirken, olayların yüzde 98'i aydınlatıldı. Huzur ve güven uygulamaları ile devriye faaliyetlerinde çeşitli suçlardan aranan 20 şüpheli yakalandı. Yapılan çalışmalarda ayrıca 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet bıçak ve 1 adet muşta ele geçirildi.

Uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele sürüyor

Kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda 23 olay ortaya çıkarıldı. Olaylarla bağlantılı 25 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Operasyon ve denetimlerde; 4 kilo 616 gram skunk, 2 kilo 311 gram kubar esrar, 172 kök kenevir, 145 gram skunk tohumu, 33 adet sentetik ecza hapı, 20 ml likit esrar, 7 kök skunk bitkisi, 2 gram marihuana, 1 gram metamfetamin, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi, 1 adet iklimlendirme cihazı, 2 adet tütün sarım kağıdı ele geçirildi.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, suç ve suçlularla mücadele kapsamında huzur ve güven uygulamaları ile denetimlerini sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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