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Salihli'de Jandarma Teşkilatı'nın 187. yılı kutlandı

Salihli'de Jandarma Teşkilatı'nın 187. yılı kutlandı
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Salihli İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan ve beraberindeki personel, Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Kaymakam Ali Güldoğan'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette çiçek takdim edilirken, karşılıklı iyi dilekler paylaşıldı.

Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Salihli İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan ve beraberindeki jandarma personeli, Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan'ı makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette, jandarma personeli tarafından Kaymakam Güldoğan'a günün anısına çiçek takdim edildi. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, Jandarma Teşkilatı'nın kuruluş yıldönümü dolayısıyla karşılıklı iyi dilekler paylaşıldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Ali Güldoğan, Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıldönümünü kutlayarak, ülkenin huzur ve güvenliği için fedakarca görev yapan tüm jandarma personeline teşekkür etti.

Kaymakam Güldoğan, görevleri başındaki jandarma personeline çalışmalarında başarılar dileyerek, teşkilatın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletin huzur ve güvenliği için önemli görevler üstlenmeye devam edeceğini ifade etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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