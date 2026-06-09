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Burdur'da jandarmanın 187'nci kuruluş yıl dönümünü vatandaşlarla kutladı

Burdur'da jandarmanın 187'nci kuruluş yıl dönümünü vatandaşlarla kutladı
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Jandarma Genel Komutanlığı'nın 187'nci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Burdur'da vatandaşlara yönelik bilgilendirme standı açıldı. Jandarma personeli, görevleri ve faaliyetleri hakkında bilgi verirken çocuklara balon hediye etti.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın 187'nci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Burdur'da vatandaşlara yönelik bilgilendirme standı açıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın 187'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla ülke genelinde çeşitli etkinlikler düzenlenirken, Burdur İl Jandarma Komutanlığı da vatandaşlarla bir araya geldi. Bedesten Çarşısı'nda kurulan bilgilendirme standında görevli jandarma personeli tarafından vatandaşlara jandarmanın görevleri ve yürütülen faaliyetler hakkında bilgi verildi. Stant alanını ziyaret eden çocuklara üzerinde "Jandarma" yazılı balonlar hediye edilirken, vatandaşlar da jandarma personeliyle sohbet etme fırsatı buldu. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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