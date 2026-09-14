Jandarma Muğla’da bir haftada 17 bin 711 araç denetlendi
Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri tarafından 7-13 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 17 bin 711 araç kontrol edildi.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri tarafından 7-13 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 17 bin 711 araç kontrol edildi.
Denetimlerde, trafik kurallarına uymadığı tespit edilen bin 483 sürücüye işlem yapılırken, bin 34 yol kullanıcısına trafik güvenliği konusunda eğitim verildi.
Kontrollerde 79 sürücünün sürücü belgesi geçici olarak geri alınırken, 191 araç trafikten men edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı