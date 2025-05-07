Jandarma modeme gizlenmiş uyuşturucu ele geçirdi

SAMSUN - Samsun'da jandarma ekipleri bir kişinin valizinin içindeki modeme gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Çarşamba ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan araştırma sonucu A.İ.Ş.'nin uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaşıldı. Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çarşamba Jandarma Suç Araştırma Timi ekiplerince şahsın üzerinde ve eşyalarında arama yapıldı. Valiz içindeki giysiler arasında bulunan modem cihazı içine gizlenmiş 220 gram metamfetamin ile 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 15 bin TL para ele geçirildi.

Olay ile ilgili A.İ.Ş. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.