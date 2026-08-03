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Muğla'da kaçakçılık operasyonu: 24 operasyon, 36 şüpheli

Muğla'da kaçakçılık operasyonu: 24 operasyon, 36 şüpheli
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Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Temmuz ayı boyunca kaçakçılıkla mücadele kapsamında 24 operasyon düzenledi. Operasyonlarda 36 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, aramalarda tarihi sikke, uyuşturucu madde, kaçak parfüm, elektronik sigara kartuşu ve kaçak sigara ele geçirildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Temmuz ayı boyunca kaçakçılıkla mücadele kapsamında 24 operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 36 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, yapılan aramalarda çok sayıda kaçak ürün ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği adli aramalarda 157 adet tarihi sikke, 13 cep telefonu, 95 kök kenevir bitkisi, 100 gram kubar esrar, 180 adet kaçak parfüm, 150 elektronik sigara kartuşu ve 54 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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