Jandarma Kıdemli Albay Fahri Semiz, Adıyaman’a Atandı

Jandarma Kıdemli Albay Fahri Semiz, Adıyaman’a Atandı
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Uşak İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Fahri Semiz, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına atanmasının ardından Vali Naci Aktaş'a veda ziyaretinde bulundu. Vali Aktaş, Albay Semiz'in Uşak'taki hizmetleri için teşekkür etti.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına atanan Uşak İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Fahri Semiz, Vali Naci Aktaş'a veda ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına atanan Uşak İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Fahri Semiz, Vali Naci Aktaş'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette Vali Aktaş, Albay Fahri Semiz'e görev süresi boyunca Uşak'ta yürüttüğü hizmetler dolayısıyla teşekkür etti.

Vali Aktaş, "Albayımız, vatandaşımızın can ve mal güvenliğini sağlamak adına büyük bir fedakarlık ve özveriyle 24 saat esasına dayalı hizmet vermiştir. Kendisine ilimizdeki başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, yeni görev yerinde üstün başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ziyarette duygularını dile getiren Albay Fahri Semiz ise, görev süresi boyunca Valilik koordinesinde çalışmaktan onur duyduğunu belirterek, kabulü ve iyi dilekleri dolayısıyla Vali Aktaş'a teşekkür etti. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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