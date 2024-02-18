Aydın'da Jandarma Ekipleri Gazi Mevlüt Uysal ile Buluştu

Aydın'da jandarma ekipleri Koçarlı ilçesinde yaşayan Gazi Mevlüt Uysal ile bir araya geldi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde şehit ve gazi ailelerine yönelik ziyaretler aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Koçarlı ilçesine giden ekipler, Karaağaç Mahallesi'nde yaşayan Gazi Mevlüt Uysal'ı evinde ziyaret etti. Zaman zaman duygusal anların yaşandığı ziyarette Gazi Uysal'ın talepleri sorulurken, kendisine jandarmanın ulaşılabilecek irtibat numaraları bırakıldı. - AYDIN