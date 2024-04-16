Jandarma Balıkesir'de kapsamlı denetim gerçekleştirdi

Jandarma ekipleri Balıkesir genelinde Ramazan Bayram Tatili dahil olmak üzere son bir haftada gerçekleştirdiği kapsamlı denetimde 417 aranan şahıs ve 925 araç sürücüsüne toplamda 3 milyon 232 bin TL para cezası kesti.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı öncelikli kolluk faaliyetleri kapsamında bin 190 ekip ve 3 bin 910 personelin katılım ile il genelinde asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirdi. Yapılan asayiş denetiminde 140 bin 662 şahıs sorgusu, 90 bin 144 araç sorgusu, 3 bin 105 iş yeri denetimi, 2 bin 742 metruk bina, park, bahçe, okul çevresi kontrol edildi. Yapılan denetimde 6 av tüfeği, bir tabanca, bir kuru sıkı tabanca, 7 fişek, 33 göçmen şahıs, 5 gram esrar, 18 gram metamfetamin, 10 adet sentetik ecza ve bir adet haciz yakalamalı araç ele geçirilirken, çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 417 şahıs yakalandı.

Trafik denetiminde sürücülere ceza yağdı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarma ekipleri, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik gerçekleştirdikleri denetimlerde 12 bin 725 araç kontrol edildi. Yapılan denetimde; 925 araç sürücüsüne 3 milyon 232 bin 132 TL para cezası, 36 sürücüsün belgesine el konuldu ve 192 araç trafikten men edildi. - BALIKESİR