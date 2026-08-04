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Afyonkarahisar'da Son Bir Haftada 27 Aranan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'da Son Bir Haftada 27 Aranan Şahıs Yakalandı
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Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son bir hafta içinde yapılan operasyonlarda, aralarında narkotik, siber suç, kasten öldürme ve hırsızlık suçlarından arananların da bulunduğu 27 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 12'si tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığınca son bir hafta içerisinde aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen yol kontrolü ve devriye faaliyetlerinde toplam 27 kişi yakalandı.

Yakalanan şahısların; 2'sinin narkotik suçlardan, 1'inin siber suçlardan, 1'inin kasten öldürme suçundan, 3'ünün hırsızlık suçundan ve 20'sinin diğer suçlardan arandığı bildirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 12'si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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