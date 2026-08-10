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Afyonkarahisar'da Jandarma Operasyonu: 24 Aranan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'da Jandarma Operasyonu: 24 Aranan Şahıs Yakalandı
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Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen yol kontrol ve devriye çalışmalarında, çeşitli suçlardan aranan 24 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şahıslardan 12'si sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da Jandarma tarafından aranan şahıslarını yakalanmasını önlemek yapılan çalışmada çeşitli suçlardan aranan 24 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yol kontrol ve devriye çalışması yapıldı. Yapılan çalışmada çeşitli suçlardan aranan 24 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şahıslardan 12'si sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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