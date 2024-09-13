Savcılık, çocuğu için harekete geçti! Jahrein, cezaevine ters kelepçeyle götürüldü
Antalya'da sosyal medyadaki sohbet odasında kız çocuklarına müstehcen sözler sarf ettikleri için tutuklanan Jahrein lakaplı Ahmet Sonuç ve Ertürk Kösen, ters kelepçe takılarak cezaevine götürüldü. Ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığı, Jahrein'in çocuğu Bora Emir hakkında değerlendirme ve tedbir alınmasına yönelik Aile Bakanlığı'ndan talepte bulundu.
Antalya'da sosyal medya platformlarında müstehcen içeriklerle gündeme gelen Jahrein ve Pungent 666 rumuzlu iki fenomen, ters kelepçe takılarak cezaevine götürüldü.
JAHREİN TUTUKLANDI
Antalya'da sosyal medyada canlı sohbet odasında toplumun genel ahlakına ve genel değer yargılarına uygun olmayan müstehcen konuşmalar yaptığı tespit edilen Pungent 666 rumuzlu Ertürk Kösen ve Jahrein rumuzlu Ahmet Sonuç gözaltına alındı. 2 şahıs çıkarıldıkları mahkemece müstehcenlik suçundan tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamada, 'Jahrein' isimli/rumuzlu kullanıcının, Twitch isimli sosyal medya platformundaki canlı yayında benzer içerikli konuşmalar yaptığı görülmüş, yapılan incelemeler neticesinde 'Jahrein' isimli/rumuzlu kullanıcının A.S. isimli şahıs olduğu tespit edilmiştir. E.K. ve A.S. isimli şahıslar 12 Eylül günü Emniyet Müdürlüğü'müz Siber Suçlarla Mücadele Şubesi görevlilerimiz tarafından gözaltına alınarak haklarında Türk Ceza Kanunu'nun 226. maddesine göre 'müstehcenlik' suçundan işlem başlatılmıştır." bilgisi verildi.
TERS KELEPÇEYLE GÖTÜRÜLDÜLER
Ahmet Sonuç ve Ertürk Kösen'in tutuklandıktan sonraki görüntüleri ortaya çıktı. Şahısların ters kelepçeyle götürüldüğü görüldü.
SAVCILIK, JAHREİN'İN ÇOCUĞU İÇİN HAREKETE GEÇTİ
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Jahrein'in söylediği sözler nedeniyle çocuğu Bora Emir hakkında değerlendirme ve tedbir alınmasına yönelik Aile Bakanlığı'ndan talepte bulundu.