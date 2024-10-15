"Jahrein" hakkında 3 yıla kadar hapis talebi

Sosyal medyada "Jahrein" ismiyle tanınan ve gerçekleştirdiği yayınlarında toplumun genel ahlakına ve genel değer yargılarına uygun olmayan konuşmalar yaptığı öne sürülerek tutuklanan ve itiraz üzerine tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen Ahmet Sonuç hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. Savcılık tarafından hazırlanan iddianame, Antalya 8. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Sonuç'un 'Twitch' isimli sosyal medya platformu üzerinden herkese açık biçimde canlı yayın yaptığının tespit edildiği belirtildi.

Sanığın toplum, aile, akraba ve çocuk ilişkilerinde ahlaki değerlere aykırı müstehcen konuşmaları barındıran yayın yapmak suretiyle, üzerine atılı suçu işlediğinin anlaşıldığı kaydedilen iddianamede, Sonuç hakkında "basın yoluyla müstehcenlik" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası talep edildi.

NE OLMUŞTU?

Sosyal medyada "Jahrein" ismi ile bilinen 'Twitch' yayıncısı Ahmet Sonuç ve "Pungent 666" kullanıcı isimli Ertürk Kösen, "İncel Sohbet Odası" isimli canlı yayında yaptıkları konuşmalar nedeniyle "müstehcenlik" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Söz konusu canlı yayında Sonuç, "Hanımın kardeşi neyim oluyor l.n? Neyim oluyor l.n o benim? Kayınço mu oluyor? Baldız mı? Baldız olsa çoktan s....tim" ifadelerini kullanmıştı.

Yaklaşık 1 ay cezaevinde kalan Sonuç, dün aynı suçlamaya yapılan itirazın sonucunda tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.