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Alarko Holding Başkanı İzzet Garih'e ölüm tehdidi

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Alarko Holding Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Garih, holding binasına kaçak yollarla girmeye çalıştığı ve kendisini ölümle tehdit ettiği iddiasıyla Ahmet Furkan B. hakkında suç duyurusunda bulundu. İzzet Garih'in babası Üzeyir Garih de sebebi halen netleştirilmeyen bir şekilde suikasta uğrayarak öldürülmüştü. Öte yandan şüphelinin holdinge girmeye çalıştığı görüntüler de ortaya çıktı.

Alarko Holding Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Garih, 19 Ocak 2025'de sosyal medyadan kendisini 'seninle birlikte tüm dünyayı ateşe veririm' şeklinde mesaj atarak ölümle tehdit ettiği ve holding binasına kaçak yollarla girmeye çalıştığı iddiasıyla Ahmet Furkan B. hakkında suç duyurusunda bulundu.

"ARABASIYLA HIZLI BİR ŞEKİLDE BİNA İÇİNE GİRMEYE ÇALIŞTI"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Ahmet Furkan B.'nin bu mesajından 5 gün sonra Garih'e ait Beşiktaş'taki Alarko Holding'in bulunduğu binaya kaçak yollarla girmeye çalıştığı belirtilerek, "Ahmet Furkan B., güvenlik görevlilerinin müdahale etmesine izin vermeden arabasıyla hızlı bir şekilde bina içine girmeye çalışmıştır.

"İZZET GARİH BURAYA GELECEK, SİZİ DE YAKARIM"

Holdingin girişinde yer alan dubalara çarparak durmak zorunda kalan Ahmet Furkan B., yanına gelen güvenlik görevlilerine İzzet Garih ile görüşmek istediğini söylemiş, görevliler tarafından bu isteği reddedilince sinirlenerek 'İzzet Garih buraya gelecek. Beni buraya almazsanız İzzet Garih'i de sizi de yakarım' şeklinde tehdit içerikli açıklamalarda bulunmuştur" denildi.

TACİZ VE SALDIRILARINA SON VERMEDİ

Dilekçeye göre, polisin olay yerine gelmesi üzerine Ahmet Furkan B. gözaltına alındı, ifadesinde ise kendisinin İzzet Garih'in kardeşi olduğunu düşündüğünü söyledi. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Ahmet Furkan B., taciz ve saldırılarına son vermedi.

Alarko Holding Başkanı İzzet Garih'e ölüm tehdidiÜzeyir Garih.

"BABA ÜZEYİR GARİH DE BENZER BİR SUİKASTA UĞRAYARAK ÖLDÜRÜLDÜ"

Dilekçede ayrıca, "Müvekkilin suçluların hedefi haline gelebildiği tecrübelerimizle sabittir. Müvekkilin babası Üzeyir Garih de yine benzer nitelikte 25 Ağustos 2001 tarihinde sebebi halen netleştirilmeyen bir şekilde suikasta uğrayarak öldürülmüştür. Ahmet Furkan B.'nin çelişkili ifadeleriyle birleştiğinde ortaya çıkan benzerlik ve bu durum, müvekkilde öldürülme korkusunu en üst seviyeye ulaştırmıştır. Tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan ve ölümle tehdit edilen müvekkil için daha vahim sonuçların doğmasının önüne geçilmesini istiyoruz. Şüpheli hakkında dava açılarak cezalandırılmasını talep ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Alarko Holding Başkanı İzzet Garih'e ölüm tehdidi

ŞÜPHELİNİN HOLDİNGE GİRMEYE ÇALIŞTIĞI GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Alarko Holding Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Garih'e ölüm tehdidinde bulunan Ahmet Furkan B.'nin holding binasına güvenlik görevlilerinin müdahale etmesine izin vermeden arabasıyla girmeye çalıştığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

Alarko Holding Başkanı İzzet Garih'e ölüm tehdidi

Alarko Holding Başkanı İzzet Garih'e ölüm tehdidi

Kaynak: İHA, DHA

Alarko Holding Başkanı İzzet Garih'e ölüm tehdidi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıAlkurt:

Bir sürü insanlara ekmek kapısı açan isadamlarimizin can güvenliği sağlanmalıdır.

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Haber YorumlarıAlkurt:

Tehdit eden kesin kirrodur

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Haber YorumlarıMikel Archangel:

“Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı” halk olarak tebrik ediyoruz. Tabii ki diğerleri gibi bunu da serbest bırakın. Adam haftalarca taciz etsin, tehdit etsin, mala zarar versin, haneye tecavüz etsin ama siz serbest bırakın. Bu ziyan parazitlerden hangisini tutukladınız da vatandaşın güvenliğini sağladınız ki bunu serbest bırakmayacaksınız.

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Haber YorumlarıHÜMANİST KRAL:

Değersiz önemsiz gibi görülen ÖGG canı pahasına olursa olsun görevlerini yerine getirirken başındaki polis emeklisi amir ve müdürlerin bir yaşlı bunak edasindaki kibirli egoist hareketleri, işverenlerin bunlara yetki verip de haybiyeden maaş veriyor Bir gün anlayacaksınız

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